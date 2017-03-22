高麗菜價跌 市府積極協助農民銷售

我要評比

台中市議會國民黨團協助梨山菜農行銷高麗菜，市府農業局將視情況向農友採購，透過食物銀行發送弱勢團體。（陳世宗攝）

今年冬天氣溫偏暖，高麗菜生長快速，市場供應量增加導致價格下跌。台中市政府農業局表示，台中市高麗菜產區以梨山為大宗，已採收完畢，后里地區尚未採收部分，農業局也將啟動協助銷售機制，會協調台積電、中科管理局、農會、雲林縣農聯社等單位協助促銷，並評估向農友採購，透過食物銀行發送弱勢團體。

各界關切高麗菜產銷問題，市府農業局指出，全台高麗菜主要產地在彰化、雲林、嘉義等地，而台中市產地大宗則在和平區梨山，約511公頃，目前已採收完畢。除和平外，面積較大的產區有后里約13公頃、清水約11公頃。

農業局表示，后里地區目前尚有1至2公頃，預計這月底至下個月初採收，農業局將啟動相關機制，協調台積電、中科、農會、農聯社協助促銷，至於有議員展示300多箱高麗菜，應是日前農民預防價跌的冷藏庫存貨，該局也將視情況向農友採購，透過食物銀行發送弱勢團體。

立委洪慈庸服務處也積極協助，尋求民間企業愛心認購，包含台中地區的永豐棧飯店、阿秋大肥鵝、福容等餐廳與許多民眾，均都參與愛心認購，協助農民度過難關。

經發局則指出，根據台中果菜批發市場資料顯示，蔬菜平均價格一斤13.4元，交易量約137.8公噸，高麗菜為所有蔬菜交易量的第一名，均價一斤4元，交易量13.6公噸。

為平抑物價，經發局將持續督促轄內果菜批發市場調節供需，並協調農民團體避免一次大量出貨，影響價格，並同時要求果菜公司盡量去化到貨量，待消化產地供應後，價格應可回穩。

(中時)