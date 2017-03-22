總統府：台灣不能成為全球防疫的缺口
總統府今天說，台灣對於世衛組織的參與，不僅攸關全體國人的健康權益，更是世界衛生及防疫體系中不可或缺的一環；「不能成為全球防疫的缺口，這是台灣對國際社會的責任」。
第70屆世界衛生大會（WHA）將於5月22日到31日在日內瓦舉行，台灣自2009年起開始以「中華台北」的觀察員身分出席，去年受到兩岸關係影響，前衛福部長林奏延直至會議2週前，才收到邀請函，且當中添加「聯合國第2758號決議」、「一中原則」等文字，今年是否會第9度收到WHA邀請函，引發外界關注。
外交部長李大維今天在立法院被問到，若今年世界衛生大會（WHA）邀請函加註「一中原則」，政府是否還會派人出席時回應，「我想我們政府很難接受」。
總統府發言人黃重諺今天受訪指出，「有關我國在各項國際組織上的參與工作，目前正由各相關部門依照既有規劃積極進行中」。
他說，至於WHA、台灣對於世衛組織之參與，不僅攸關全體國人的健康權益，更是世界衛生及防疫體系中不可或缺的一環。「多年來我國對國際醫療與防疫的貢獻應繼續深化，不能成為全球防疫的缺口，這是台灣對國際社會的責任」。1060322
(中央社)
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