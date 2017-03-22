死刑議題未入列 決議放寬教授轉任法官
司改國是會議第三分組今天進行第三次會議，委員陳重言提案「增加死刑與司法程序」議題，但5票贊成，9票反對，而未通過；另對法官多元晉用部分，決議放寬教授及助理教授轉任。
司改國是會議第三組分組召集人瞿海源今天說，委員孫一信、林達、楊永年及陳重言組專案小組提出完整改革方案「環境案件之偵查與訴訟程序之檢討」，包含環境專股檢察官，吹哨者法案等，都決議通過。
針對法官多元晉用部分，瞿海源指出，委員們決議通過放寬教授、助理教授轉任法官，法律人得出任「兼任法官」、「定期法官」審理刑事案件，司法官實習地點，除法院等公家機關，應可增加社福機關。
今天會議臨時動議，陳重言提案「增加死刑與司法程序」議題，但5票贊成，9票反對，因而未通過而不予列入本組議題；因後續僅剩3次開會，是否加開會議？瞿海源表示，經表決不加開。1060322
(中央社)
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