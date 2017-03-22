綾瀨遙推寫真辣曬比基尼 F奶縮水去哪了？

綾瀨遙過去拍過不少性感寫真。（圖／翻攝自日網）

綾瀨遙F奶疑似縮水了。（圖／翻攝自日網）

綾瀨遙推全新寫真，比過去保守。（圖／翻攝自日網）

日本人氣女星綾瀨遙氣質清新，但卻擁有傲人上圍，24日就要滿32歲的她，宣布將推出全新寫真集《BREATH》，不過近年惜肉如金的她，在釋出照片中似乎較保守，還被網友發現F奶疑似縮水，讓不少男性粉絲大為失望。

2年沒出寫真的綾瀨遙，這次以渡假為主題，遠赴夏威夷拍攝，除了穿上衝浪服，還以比基尼示人，不過她卻用T恤遮掩，小露事業線，和過去大方展現好身材比，似乎較保守一點，而網友也發現F奶似乎略為縮水，讓不少男性粉絲大為失望。

(中時電子報)