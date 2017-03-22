4大風景區和7大旅行社聯手 促銷南台灣觀光
南台灣的大鵬灣、西拉雅、雲嘉南、以及茂林等4大國家風景區管理處，今(22)日攜手雄獅、大樂、遠達國際、今喜、金建、翔麟、以及屏東等7大旅行社宣布，共同推出19條一日遊、以及8條二日遊的南台灣觀光行程，邀請大家一起體驗南台灣美景。
首次跨縣市，由南台灣4大風景區管理處、以及國內7大旅行，攜手合作的「陽光巴士」記者會，今日在高雄香蕉碼頭舉行。
交通部觀光局茂林國家風景區管理處副處長李易蒼表示，隨著國人旅遊型態改變，1到6人的迷你團，蔚為風向，為了吸引更多年輕人參團，此次的跨業合作，要替外地民眾、以及沒有時間規劃旅遊行程的人，安排超值的豐富行程，只要2人即可成行，而且，安排專車全天接送。
李易蒼說，此次推出的陽光巴士，串聯「3384」道路，包括國道3號、省道3號、及台84線沿線，行走全台首間冒險主題飯店「趣陶漫旅」、曾文水庫秘境探遊、禮納里脫鞋子部落、失落的小林村、以及荖濃溪泛舟等行程。
他指出，陽光巴士總共有19條一日遊、以及8條二日遊行程，總共27條路線，合作的主角包括大鵬灣、西拉雅、雲嘉南、以及茂林等4大國家風景區管理處、和雄獅、大樂、遠達國際、今喜、金建、翔麟、以及屏東等7大旅行社。
李易蒼表示，南台灣4大國家風景區管理處，也特別挑選各區域的特色伴手禮店家共襄盛舉，包括雲嘉南的彩鹽DIY、大鵬灣的福灣莊園巧克力DIY、西拉雅的中埔豆讚咖啡DIY、以及茂林的安坡童玩DIY，行程將由各管理處首長帶領，體驗手作DIY樂趣。
(工商)
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