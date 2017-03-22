後同志句句血淚：曾遭性侵、想當男生保護自己

婚姻平權再啟戰場，本周五將召開憲法法庭，正反雙方均積極行動爭取認同。挺同婚方持續募集同志生命故事，遞交大法官參考；反方下一代幸福聯盟不甘示弱，今邀3名「後同志」現身說法，直言「我曾經是同志，我不要同婚。」

「後同」連小姐說，原生家庭重男輕女，羨慕弟弟得到家人寵愛，從小告訴自己一定要當男生；祖母不喜歡她，變成男生就可以得到疼愛，所以玩男生的玩具、樣樣學爸爸。

國中時，她想當男生念頭更強烈，她自白，因為小學一、二年級曾經一個人在公園玩，被不認識的中年男子拉到廁所性侵；10歲時又被家中女性長輩性侵，正是自己的祖母，對方還威脅不可以說出去，當時很害怕、擔心爸爸不喜歡她。

後來她以男性裝扮武裝自己，剪短頭髮、不穿內衣、上男廁，也害怕別人看出她是女生，甚至存錢準備出國變性，只為了想當男生保護自己，但她說，這是一段痛苦經驗，性別開始覺得混亂，於是開始吸膠、不想面對並麻痺自己。

20歲那年，她開始流連T吧（女同志酒吧），認識一群性傾向一樣的人，不需要戴上面具、大聊同志也不會遭受異樣眼光，覺得放鬆、得到短暫快樂。她也曾有幾段同志戀情，但最後伴侶都告訴她：妳是女生，所以我們無法在一起。

她說，對自我認同產生困惑，流連酒精與毒品，也導致現在承受莫大痛苦，諸多後遺症包含健忘、情緒障礙、人際關係有問題。同志生活很辛苦，會遭受異樣眼光，有次還被小黃司機大罵「死人妖」趕下車。雖說不在乎他人眼光，但即使經歷這麼多，內心裡仍非常在意別人一個不經意眼神。

後來有個男性長輩「姚哥」，不會因為她是同志而有不一樣對待，因為他，她開始可以過不一樣生活，也決定給自己一個愛自己、喜歡自己性別的機會，重要的是因為有愛她的家人與朋友，不離不棄陪伴與接納，讓她知道我並不孤單。

「生命蛻變很艱難，但我很快樂。」她說，有次遇見一個朋友，長的很像最後一任女友，但在同性關係中扮演的角色與自己相同，在這樣的矛盾和衝突下，她給自己機會改變，藉由信仰和機構輔導，整理、面對自己曾遭遇的一切，發現她成為同性戀者，一大根源來自於過去遭性侵的經驗。

她鼓起勇氣面對曾遭虐待、性侵的破碎生命，學習接納自己、與家人恢復關係，並學習原諒過去傷害她的每個人，包括她的祖母；在一次與家人去掃墓時，她站在祖母塔位前說：「你我之間過去30多年的恩怨，到今天正式結束。你不再是侵犯我的那個仇人，從今天開始你就是我的長輩。」

她說，終於知道何謂「真自由」，並認為如果不先解決家庭內部面對同性戀成員的衝突，即便同婚立法通過，仍然無法解決同性戀者不被接納的問題，反而掀起更多家庭革命。

(中時)