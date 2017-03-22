中和嘉慶里吳永華任義消27年 里民：正港土地公

新北市中和區嘉慶里長吳永華（左）擔任義消長達27年，出入火場救人無數。（孟祥傑翻攝）

新北市中和區嘉慶里長吳永華擔任義消長達27年，定期更換里內滅火器，維護里民居家安全。（孟祥傑翻攝）

新北市中和區嘉慶里長吳永華（左）擔任義消長達27年，定期舉辦消防宣導研習，指導里民急救技能。（孟祥傑翻攝）

新北市中和區嘉慶里長吳永華擔任里長7年，平日熱心公益，還投入義消工作長達27年，曾參與汐止區「林肯大郡」風災、921大地震新莊區「博士的家」，八里區八仙樂園塵爆案救災工作，每次里內發生火警案件時，總是第一時間衝到現場，不少里民舉起大拇指稱讚說：「他是正港的土地公！」

吳永華投入義消27年，是現任新北市義消第7大隊中和分隊長，救災範圍橫跨各縣市，除新北市境內的汐止林肯大郡風災、921震災新莊「博士的家」倒塌案、八里八仙塵爆案外，也曾遠赴高雄投入莫拉克風災救援，熱血救人的精神也讓妻子投身婦女防火宣導隊，夫妻一起在社區宣導防災常識，里民封2人為「消防神鵰俠侶」。

吳永華說，祖父與父親都是義警退休人員，由於父親擔任義警長達20年，從小受到父親影響，相當敬佩義警、義消維護社區治安及火警安全的英勇辛勞，更對救人救災工作充滿憧憬，讓他長大後也決定投入義消救災工作，雖然自己兩度差點命喪火場，但從未打退他繼續擔任義消的念頭。

吳永華有次在景平路某大樓4樓搶救傷患，正準備下樓時，熊熊火舌與大量濃煙竄來，他當時也感到害怕，但心想如果身為義消的他都克服不了恐懼，傷患更可能放棄求生意志，咬著牙扛出傷患脫困，聽到家屬一聲喜極而泣的「感謝」，讓他覺得冒著生命危險的努力很值得。

吳永華說，每個生命都無比珍貴，只要救出一條人命，就是挽救一個家庭，在妻兒支持下，繼續協助中和、永和救災救援任務。

由於擔任義消多年，吳永華也鼓勵妻子擔任婦女防火宣導隊，更以自身防災知識，定期更換里內滅火器、舉辦消防宣導研習及防火演練，提供里民防火知識及逃生要領，讓所有里民都能實際操作避難器材，以及學習如何在火場濃煙環境中生存。

吳永華也因出身宜蘭農家子弟，也自掏腰包辦理老人共餐並募集愛心物資分送弱勢家庭，近期更響應搶救菜農行動，購買800顆高麗菜發送里民，並呼籲里民珍惜食物，種種義行讓他獲選新北市義消楷模、義消特殊貢獻人員及特優里長，但他謙虛笑說，只是做好自己覺得應該做的事，而且有生之年會一直做下去。

(中時)