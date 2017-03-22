「後同志」現身：只是不知道自己可以不一樣

婚姻平權再啟戰場，本周五將召開憲法法庭，正反雙方均積極爭取認同。挺同婚方持續募集同志生命故事，遞交大法官參考；反方下一代幸福聯盟不甘示弱，今邀3名「後同志」現身說法，直言「我曾經是同志，我不要同婚。」

「後同」戴小姐說，從小認為自己是男生，也覺得長大會變成男生；高中有了第一段同性戀情，但即便兩個女生可以相愛，仍克服不了天性的認知，也要顧及家人感受，最後以分手收場。雖然她的愛情不曾間斷，「12星座只差1個、還有星座有重複」，但她渴望的幸福仍然無法獲得，常陷入孤單空虛與無助。

「因為我就不是男生。」直到一次三角戀情，她在傷痛中開始思考「為何我是女生而愛女生？」透過輔導與諮商，她找到答案，由於上一輩價值觀，母親渴望她是男胎，讓她從小事事想討媽媽歡心，只為了讓她的母親接納她。

「我很心疼同志朋友，當自己的幸福必須由政治、教育、文化給予的時候，只不過是將自己的幸福交由別人來決定。」與家人修補關係後，她重新認識自己「原來我也可以是女生」、可以被愛、被接納。她說，幸好同婚尚未通過，否則她可能已經與同性結婚，生命就無法改變，也才有機會看見自己現在的樣子。

她以過來人經驗鼓勵同志，她也曾經認為「我不可能被改變」，過去自己也很快樂，但現在更多了家人的快樂。她強調，相信有許多和她一樣的人，即使有人的家人可以接納，也只是怕小孩想不開，但「同志可以與親友恢復關係、重新認識自我，只是還不知道自己可以不一樣。」應讓更多人有改變的機會。

她說，她愛也接納同志們，也不是要製造對立，但男女符合自然、天然法則，才可以結合並孕育下一代，想要獲得幸福，愛可以戰勝一切。

(中時)