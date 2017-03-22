立委蘇治芬祕書涉農會選舉賄選 50萬交保

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我要評比

雲林地檢署調查土庫鎮農會選舉賄選案，發現立委蘇治芬祕書林全合、雲林縣政府工業策進會總幹事黃財福涉嫌賄選，2人分別以50萬元、5萬元交保。綠營在農會選舉前要求檢警積極查賄，卻查到2名重要幹部涉嫌賄選，令人意外。

雲林地檢署掌握情資，顯示土庫鎮農會選舉有人賄選，日前搜查1名農會代表當選人住處，發現賄選名冊，同時傳訊數十名農會會員到案說明，查出林全合、黃財福涉嫌賄選。

此次土庫鎮農會選舉，綠營推出人選角逐總幹事一職，選前要求檢調單位積極查賄，沒想到查到2名綠營人士，讓地方大為意外。林全合目前擔任立委蘇治芬祕書與雲林縣辦公室副主任，黃財福曾任雲林縣政府行政處長，目前為雲林縣政府工業策進會總幹事。

(中時)