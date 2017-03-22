手搖飲料大數據 北部愛少甜南部選多冰

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台灣人夯手搖飲料，台北市衛生局與手搖飲連鎖業者合作分析手搖杯數據，資料顯示，住北部民眾有6成選擇低甜度，顯示北部比南部更愛低甜度飲料，南部民眾則偏好含冰飲料。

衛生局今天說，與手搖飲連鎖業者合作分析手搖飲之點單大數據，選擇北部（北北基）及南部（嘉義縣、台南市及高雄市）6縣市，抽查300家門市販售茗品手搖飲。

從1459萬334杯和1920種飲品組合中分析發現，6成北部民眾選擇低甜度手搖飲，顯示北部比南部更愛低甜度飲料；近5成北部民眾會選不含冰或熱飲，8成南部民眾偏好含冰飲料。

衛生局說，調查證實南部民眾喜愛口味偏甜，氣溫炎熱也反映民眾對冰塊選擇。

局長黃世傑表示，台灣手搖飲一年市場規模約新台幣800億元，每年賣出12億杯手搖飲，自民國100年底起，率先輔導手搖杯飲料業者標示產品熱量，1年內輔導超過8家連鎖業者，共1861家門市響應。

衛生局在103年也推出「台北市食材登錄平台連鎖飲冰品」專區，已公開3006家門市、3544項產品熱量、2399種食材資訊及1900份報告，讓民眾「有感」。

衛生局說，南、北民眾都愛「綠茶、原鄉四季」等茗品，由大數據發現，低甜度手搖飲族群逐年上升，選擇高甜度大幅下降。

衛生局呼籲，不含冰或熱飲的茗品手搖飲經高溫烹煮，比冰飲相對安全，去年也針對飲冰品業者及食用冰塊製造工廠抽驗398件產品，檢驗生菌數及大腸桿菌群，結果仍有5%不符規定。1060322

(中央社)