手搖飲料大數據 北部愛少甜南部選多冰
台灣人夯手搖飲料，台北市衛生局與手搖飲連鎖業者合作分析手搖杯數據，資料顯示，住北部民眾有6成選擇低甜度，顯示北部比南部更愛低甜度飲料，南部民眾則偏好含冰飲料。
衛生局今天說，與手搖飲連鎖業者合作分析手搖飲之點單大數據，選擇北部（北北基）及南部（嘉義縣、台南市及高雄市）6縣市，抽查300家門市販售茗品手搖飲。
從1459萬334杯和1920種飲品組合中分析發現，6成北部民眾選擇低甜度手搖飲，顯示北部比南部更愛低甜度飲料；近5成北部民眾會選不含冰或熱飲，8成南部民眾偏好含冰飲料。
衛生局說，調查證實南部民眾喜愛口味偏甜，氣溫炎熱也反映民眾對冰塊選擇。
局長黃世傑表示，台灣手搖飲一年市場規模約新台幣800億元，每年賣出12億杯手搖飲，自民國100年底起，率先輔導手搖杯飲料業者標示產品熱量，1年內輔導超過8家連鎖業者，共1861家門市響應。
衛生局在103年也推出「台北市食材登錄平台連鎖飲冰品」專區，已公開3006家門市、3544項產品熱量、2399種食材資訊及1900份報告，讓民眾「有感」。
衛生局說，南、北民眾都愛「綠茶、原鄉四季」等茗品，由大數據發現，低甜度手搖飲族群逐年上升，選擇高甜度大幅下降。
衛生局呼籲，不含冰或熱飲的茗品手搖飲經高溫烹煮，比冰飲相對安全，去年也針對飲冰品業者及食用冰塊製造工廠抽驗398件產品，檢驗生菌數及大腸桿菌群，結果仍有5%不符規定。1060322
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。