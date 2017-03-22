雲林縣候車亭設計競賽 年輕人展才華
「幸福相遇」雲林縣候車亭創意設計競賽，今天在縣府舉行頒獎典禮，前3名設計者都相當年輕，尤其第3名柯振濱，目前仍就讀虎尾農工。
雲林縣政府為了提升街景意象及城市美學，讓民眾有個舒適的候車環境，自去年12月舉辦「幸福相遇」候車亭創意設計競賽徵件以來，共徵得277件作品。
這些作品經過2階段評選，共有15件作品入選，首獎由吳品萱、江伯岳設計的「秋禾」脫穎而出，獲雲林客運贊助新台幣6萬元獎金。
第2名為陳品榛設計的「紫斑蝶幸褔飛舞候車亭」，獲3萬元獎金；第3名柯振濱設計的「啟程」，獲1萬5000元獎金。就讀虎尾農工的柯振濱，也是這次最年輕的得獎者。
雲林縣副縣長丁彥哲表示，獲獎的設計作品以合院、土角厝、農作物、紫斑蝶遷徙、西螺大橋為設計基礎，傳達雲林特色風情與城市創意，縣府將會逐年落實，作為未來建置候車亭的優先參考。1060322
(中央社)
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