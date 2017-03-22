兄弟爭吵持菜刀互砍 哥哥送醫

分享至

分享至

分享至

分享至

分享至

我要評比

新北市三重區一對許姓兄弟，今天中午在家因故爭吵，隨後持菜刀互砍，兩人都受傷。哥哥因傷勢較重，警消送往三重醫院治療。

警方調查，今天11時40分許，三重區富福街許姓兄弟在家因故發生爭吵，雙方隨後持菜刀互相砍傷對方。弟弟左腳遭劃傷、哥哥右手、左臂及左胸遭劃傷。

許姓弟弟傷勢較輕未送醫、哥哥則被送往市立三重醫院治療，兩人皆無生命危險。三重警方已將弟弟帶回派出所訊問，了解事發原因。1060322

(中央社)