髮廊競爭激烈 金門媳婦不忘義剪

從事美髮的陳仙慧嫁到金門後，即便面臨業界激烈競爭，每月仍堅持為長者義剪；今天她再次來到大同之家為阿公阿嬤剪髮，夫婿阿成說，開店不一定賺錢，但能服務長者就很開心。

來自龍潭的陳仙慧，人稱小慧，今年28歲，去年十月嫁到金門，現在金城鎮經營時尚美容美髮沙龍。她高職讀美容美髮建教班，由基層學徒、髮型半技師做起，17歲就當上髮型設計師。

小慧個性低調，老公阿成董建成說，金門髮廊競爭激烈，光是金城鎮就有34家；小慧店面所在的東門，竟高達8家美髮業。由於壓力大，阿成說，常常在深夜看到小慧躲在棉被裡哭，覺得十分心疼。他安慰老婆說，「嫁來了、店也開了，相信天公伯一定會保祐妳的」。

不過，即便開店壓力大，小慧仍不忘從事公益；她在台灣就經常為弱勢族群義剪，去年9月開店以來，不改其志，每個月都會到大同之家報到，為老人家義務修剪門面。

阿成說，小慧對公益的堅持讓他很感動。他說，小慧認為，大家都會有老的一天，趁著年輕，還能付出的時候，用自己的專業來回饋家鄉，期盼長輩能感受到社會的溫暖。

阿成很認同老婆的觀點，每次都陪著老婆一起做公益。他說，「開店不一定能賺錢，但能服務他人就覺得心滿意足」。

每次義剪，小慧都是利用週三公休時間；今天，她帶著另一位設計師嘉嘉同行。經過她們的巧手，幾分鐘後，老人家摸著清清爽爽的頭髮，滿意地離去；小慧、嘉嘉和阿成也跟著開心。1060322

(中央社)