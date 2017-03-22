警界美麗霸王花爆紅 大馬網友驚豔

馬來西亞網友最近發起網路肉搜，發現大馬警界一批華裔美麗霸王花，這群外貌甜美加上身手矯健的犯罪剋星霸王花，在社群網路上爆紅，讓網友超驚豔。

社群網路「Moretify」最近報導大馬警界最正華人警花，掀起網友討論風潮。

在大馬街頭不難發現華裔女警從事人民保母工作，她們可不是花拳繡腿的花瓶角色，而是受過扎實訓練的霸王花。

不少網友看到被網路肉搜到的警界霸王花後，都相當驚豔，也有意投效警察工作行列。

部分網友表示，希望和這些警界霸王花合影留念，甚至搞笑稱如果犯罪，超想被這些霸王花逮捕，或到這些霸王花駐守的警局自首。

「Moretify」也引述其中一名被認為是美麗霸王花的艾琳（Irene）臉書留言說，警察打不還手，罵不還口，並不強迫大家喜歡警察，但請給警察一些尊嚴。尤其，在她們努力抓捕罪犯之際，別只想著賄賂，莫因一顆老鼠屎，壞了一鍋粥。1060322

(中央社)