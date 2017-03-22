吳敦義花蓮爭取支持 暢談交通建設

我要評比

前副總統吳敦義今天在花蓮表示，國道6號往東穿越中央山脈延伸到花蓮，因為有地熱才終止。但已有阿爾卑斯山世界最長隧道前例，只要地熱、微測技術能克服，讓花蓮對外交通與西部平原相連是可考量的。

爭取黨員支持選黨主席，吳敦義在國民黨花蓮奇萊聯盟的安排下，在花蓮國軍英雄館與花蓮地區約300名黨員舉行座談會。

會場有高齡92歲老黨員發言支持吳敦義，希望吳敦義選上黨主席後朝下屆總統大位邁進；郝龍斌是最好的行政院長人選。另有多位黨員提及花蓮的交通問題。

吳敦義聽取黨員意見後表示，心中有一個台灣交通建設藍圖，包括打造環島鐵路、環島高速公路網。對於國道6號，早在擔任南投縣長時提出，任立委促成，於行政院長任內闢建國道6號到埔里。

吳敦義指出，這條國道6號為何無法穿越中央山脈，原因是交通部會勘發現南投埔里有地熱溫泉後來才停止。

他舉世界最長隧道阿爾卑斯山貫穿技術為例，目前微測技術進步，只要地熱等問題克服，國道6號可以穿越中央山脈到花蓮。

國道6號東延（南投縣霧社至花蓮縣銅門段）為花蓮縣議會議長賴進坤提議，上月23日全國地方議會議長、副議長聯誼會上提案，促請中央闢建，此案當時經決議通過。1060322

(中央社)