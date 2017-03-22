美國前國防部長裴利 訪台並發表演說
外交部今天表示，美國前國防部長裴利博士一行應中華民國政府邀請，22日至25日來訪，裴利24日將以「我在核戰邊緣的旅程」為題發表演講。
外交部表示，對裴利（Dr. William J. Perry）來訪表達誠摯歡迎，裴利在台停留期間，將拜會相關官員，就台美關係交換意見，並訂於24日上午10時在外交部外交及國際事務學院2樓國際會議廳，以「我在核戰邊緣的旅程」（My Journey at the Nuclear Brink）為題發表演講。
外交部說，裴利將在演講中，分享他在美國政府任職期間，第一線應處核武威脅、形塑限制核武策略上所扮演的角色，並回顧其從古巴飛彈危機至柯林頓政府時期，主導裁減核武等重要歷程。
外交部說明，裴利為美國史丹福大學「預防性防禦計畫」（Preventive Defense Project）主持人，也是研究預防外交領域的知名學者。曾於美國前總統柯林頓時期擔任美國國防部長，在1996年台海飛彈危機時，促成柯林頓派遣兩航母戰鬥群巡弋台灣海峽周圍。
與裴利一同來訪的學者包括美國約翰霍普金斯大學高等國際研究院（SAIS）中國研究計畫主任藍普頓博士（Dr. David M. Lampton）、史丹福大學國際研究所研究員馮稼時博士（Dr. Thomas Fingar）、美「中」關係全國委員會副會長白莉娟（Jan Berris）、史丹福大學預防性防禦計畫行政主任高登（Deborah Gordon）等人。1060322
(中央社)
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