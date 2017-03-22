魯凱族床前故事啟發 美國牧師出書

美國牧師蘇慕理（Mourie Sween)受到魯凱族阿嬤為孫子所說床前故事啟發，以動物為主角，寫了一本藉由寓言探討人際關係的書「家樂的兔子」，也收錄代代相傳的部落故事。

在屏東勝利之家擔任院牧10年的蘇慕理來台灣已超過30年，他的妻子是屏東基督教醫院婦產科醫師吳蘭香，蘇慕理說，會出版「家樂的兔子」是因為自己的兒子在國小時，常有人際關係問題。他想找一個合適的方式跟兒子溝通。

魯凱族牧師梁景龍告訴蘇慕理，說教讓孩子不耐煩，魯凱族阿嬤在孫子睡覺前會說床前故事，在故事中代代相傳生活智慧。

梁景龍跟蘇慕理分享了「熊誘拐一對兄妹」的寓言，這個故事被收錄進「家樂的兔子」裡，蘇慕理說，大家很可能從小就被教導不要隨便接受陌生人的糖果，魯凱族人用「熊誘拐一對兄妹」的寓言，透過故事教孩子用智慧解決遇到的危險。

「家樂的兔子」一共292頁，蘇慕理用自己兒子的家樂當書中8歲男童的名字，主角是「家樂的免子」，用兔子與30多種動物老鼠、蝸牛、山豬、豹、蛇等相遇所碰到的霸凌、說謊、偷竊等等問題，層層探索解決的方法。

書裡一共收錄6則魯凱族的部落故事，另有20多則故事則是蘇慕理自己編出來跟兒子晚餐時光的聊天話題，探討成長所必然碰觸的問題，蘇慕理表示，會用兔子當主角是受到已逝作家劉俠（筆名杏林子）影響，因兔子是動物裡溫和但力量很小的弱勢。

蘇慕理說，他撰寫博士論文時，研究主題是劉俠的散文，在造訪劉俠中歸納出重要的人生價值觀，「在人的軟弱、脆弱易感及彼此敞開的生命中，可以生出一股強大的力量，成為周圍的人莫大的祝福。」

「家樂的兔子」在前言的部份就直接提到，「這是一本討論快樂的書，如果想要快樂的話，就要讀這本書。」蘇慕理說，這本書適合10歲以上到成年人研讀，曾經有1位41歲的同工看了「家樂的兔子」後，告訴他知道要如何處理辦公室關係，他希望這本書能協助人們營造團體裡和諧的「漂亮文化」。

蘇慕理說，他很愛台灣，他第2本想寫的書是有關如何保護台灣大自然的故事。

「家樂的兔子」25日在誠品書局屏東店有1場分享會。1060322

(中央社)