翁啟惠讚法官了解浩鼎案 相信司法公平

士林地方法院今天針對浩鼎案，召開3小時準備庭，前中央研究院長翁啟惠受訪指出，他完全不知情浩鼎公司150萬技術股、技轉，也說，審判長相當了解案情，相信會得到公平審判。

士林地檢署1月9日偵結浩鼎案，依違反證券交易法的內線交易罪，起訴浩鼎董事長張念慈、總經理兼發言人黃秀美、副董事長許友恭、研發長游丞德、前醫學處處長廖宗志；另依貪污治罪條例的期約、收受賄賂等罪嫌，起訴翁啟惠及張念慈。

士院今天上午召開逾3小時準備程序庭，翁啟惠、張念慈等人均到庭。審判長彭凱珞庭訊中也釐清檢方起訴書中「翁啟惠法定職務認定」、「翁是否收受150萬技術股」及「翁是否透過女兒收受浩鼎3000張股票」三大部分。

但檢方認為，翁啟惠未有職權，卻介入技轉過程，因此變更起訴書適用法條；律師團不滿，認為在開庭前10分鐘突然變更，會導致被告、辯護人無法防衛，程序上有瑕疵；審判長則認為，檢方應提供書面資料，庭末諭知4月14日具狀說明、5月3日下午再開庭。

翁啟惠事後受訪表示，他完全不知情150萬張技術股，張念慈也曾未向他提過，技轉時，他更沒有插手、主導整個流程，因為他自己是發明人，僅以發明人身份表示意見，協助承辦人解決在技轉過程中的技術性問題。

翁啟惠認為，研究成果若要貢獻社會，技轉是必經途徑，審判長很清楚整個案情，相信會有公平審判。他也說，中研院有明確規範，技轉、簽約流程僅到副院長，未達院長層級。1060322

(中央社)