台南成功國中廢併校傳聞 官民各執一詞
台南市成功國中廢併校傳聞甚囂塵上，家長會今天發表聲明反對廢併校，106學年度正常招生，但市府教育局長陳修平說，仍在評估中，全案最慢4月上旬敲定。
位於北區的成功國中，是在政府推動9年國民義務教育時期創設的，在少子化的現在，學生數快速下滑，全校只剩100多名學生，廢併校傳聞不斷，有人更爆料成功國中將和延平國中合併。
成功國中家長會今天發表聲明說，絕不接受一切不合法理程序的隨意併校，孩子享有受教權的保障，及有自由選校的權利。
家長會更宣稱已得到當地市議員見證及教育局官員代表承諾，成功國中106學年度維持正常招生，廢併校是不實傳言。
陳修平說，很多單位對在成功國中校址設立國際學校很有興趣，教育局對成功國中的轉型發展還在評估中，當下未作出最後的決定。
陳修平表示，成功國中學生數嚴重下滑，主要是學生外流嚴重，少子化也是原因之一，但教育局一定會保障成功國中學子的受教權，也將和校方、家長會溝通，全案近日內會更明朗。1060322
(中央社)
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