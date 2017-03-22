大陸軟體收入 2020年將破8兆人幣

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據新華社報導，大陸工信部信息化和軟件服務業司司長謝少鋒表示，工信部將加快推動軟體產業技術創新，培育基於物聯網、人工智慧、大資料等的新業態新模式，用軟體服務「互聯網＋」、「中國製造2025」等重大戰略、行動計畫，推動新舊動能轉換。預計到2020年，大陸軟體產業收入將突破8兆元人民幣。

謝少鋒表示，目前面臨基礎領域創新能力和動力不足，與各行業領域融合應用不夠，資訊安全保障能力亟須加強等問題。軟體是引領科技創新的核心力量，建設強大的軟體產業，是建設全球競爭新優勢、搶佔新工業革命制高點的必然選擇。

(旺報)