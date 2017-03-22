黨齡案議事錄無法確認 藍中常會散會
中國國民黨中常會今天確認8日中常會通過修訂第20屆黨代表選舉候選人資格規定，將黨齡須滿4個月改為1年的議事錄，但因中常委有不同意見，無法確認，黨主席洪秀柱宣布散會。
國民黨中常會8日通過中常委呂學樟等27名中常委提案，將黨代表候選人資格只須滿4個月黨齡，修改為1年。有4名原本符合參選黨代表資格者，因中常會決議而無法參選，15日到台北地方法院提起「撤銷決議之訴及申請假處分」，並到中央黨部抗議。
國民黨15日中常會確認8日中常會議事錄，但因有中常委反對，最後決定暫緩確認議事錄，留待今天中常會確認。
國民黨中常委呂謦煒發言之前，送給每名中常委一朵白海芋，他表示，既然選舉辦法已經公告，不應變更，否則違反信賴保護原則，且對黨不利，改革重要一步是遵循程序正義開始。
中常委李昭平說，根據內政部會議規範，會議記錄若有不實記載、文字錯誤，可於下次會議提出，若沒有，應該通過會議記錄。
中常委發言完畢後，洪秀柱詢問確認議事錄是否有不同意見，包括副主席郝龍斌等人都舉手反對，洪秀柱接著說，這次會議所有議案臨時動議都處理完畢，今天經過這番討論，仍無法有共識，議事錄仍無法確認，所有提案留待下次討論，現在散會。1060322
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。