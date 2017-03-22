黨齡案議事錄無法確認 藍中常會散會

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中國國民黨中常會今天確認8日中常會通過修訂第20屆黨代表選舉候選人資格規定，將黨齡須滿4個月改為1年的議事錄，但因中常委有不同意見，無法確認，黨主席洪秀柱宣布散會。

國民黨中常會8日通過中常委呂學樟等27名中常委提案，將黨代表候選人資格只須滿4個月黨齡，修改為1年。有4名原本符合參選黨代表資格者，因中常會決議而無法參選，15日到台北地方法院提起「撤銷決議之訴及申請假處分」，並到中央黨部抗議。

國民黨15日中常會確認8日中常會議事錄，但因有中常委反對，最後決定暫緩確認議事錄，留待今天中常會確認。

國民黨中常委呂謦煒發言之前，送給每名中常委一朵白海芋，他表示，既然選舉辦法已經公告，不應變更，否則違反信賴保護原則，且對黨不利，改革重要一步是遵循程序正義開始。

中常委李昭平說，根據內政部會議規範，會議記錄若有不實記載、文字錯誤，可於下次會議提出，若沒有，應該通過會議記錄。

中常委發言完畢後，洪秀柱詢問確認議事錄是否有不同意見，包括副主席郝龍斌等人都舉手反對，洪秀柱接著說，這次會議所有議案臨時動議都處理完畢，今天經過這番討論，仍無法有共識，議事錄仍無法確認，所有提案留待下次討論，現在散會。1060322

(中央社)