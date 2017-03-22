吳敦義花蓮拉票 民眾拱選總統
國民黨主席參選人吳敦義今天再度走訪花蓮，上午進行花蓮地區黨員座談會，350餘名會員齊聚，民眾關注交通建設，他說，國道6號是他在當立委時促成，蘇花改是他在閣揆任內核定，即便現階段國道6號開闢技術暫時無法突破，他也不會放棄。
吳敦義在國民黨花蓮奇萊聯盟的安排下，今天在花蓮市席開35桌，與近350名黨員會談餐敘，會中吳高談交通建設，並透露心中的「交通藍圖」，就是要完成環島高鐵及高速公路。
他細數建設戰績指出，國道6號早在他任南投縣長時就有規劃，當時延伸到埔里是他當立委時促成，並在任行政院長時編預算完成，當時有規劃貫通合歡山、中央山脈至花蓮，但因交通部會勘發現埔里合歡山前面有地熱才終止，他認為只要微測技術能克服，未來會持續尋找貫穿可能，讓花蓮對外交通向西部平原接上線。
吳敦義也說，綠營政府執政以來「麻煩事」不斷，談及自稱一百分國防部長卻接連爆出吸毒、漢光演習事故等離譜狀況，而打著跟勞工站在一起的一例一休更是製造三輸局面，沒有任何一方得到好處，解決國家當局亂象成為民眾寄託。
會中一名高齡92歲老黨員發言支持吳，直說，未來靠國民黨本土派才能讓國民黨重新執政，看好吳選上黨主席後朝下屆總統大位邁進，他也舉薦郝龍斌是最好的行政院長人選，引起現場民眾共鳴，對著吳高喊「總統好！」而吳則是笑而不做否認。
(中時)
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