上海史上最嚴食安首日 浦東60店被取締

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陸媒報導，《上海市食品安全條例》20日正式實施的第一天，光是浦東新區開展的無證餐飲食品安全專項整治行動，當天就有60多戶無證餐飲店被取締。

初步統計，新條例實施首日的無證餐飲食品安全專項整治行動，浦東新區共出動行政執法人員874人次，檢查2037戶次，責令改正710戶次、取締60戶次、立案38起、共沒收問題食品約75公斤。

(旺報)