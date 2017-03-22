廣州市可免費篩查 唐氏綜合症
昨天（22日）是世界唐氏綜合症日，廣東省婦幼保健院在番禺院區門診大堂舉行主題宣教活動，請醫學遺傳及康復科的專家為公眾詳細講解唐氏綜合徵的防治，以期提高民眾對唐氏產前篩查診斷的認識，減少唐氏寶寶的出生。
省婦幼保健院醫學遺傳中心主任尹愛華說：「2015年之前，每月檢出的唐氏綜合徵只有5~6例。去年實施兩孩政策後，生育高峰到來，每個月有近萬名產婦前來做產前篩查，其中35歲以上高齡產婦佔了六七成。每個月檢出各類染色體異常多達40~50例。」其中有一半就是唐氏綜合徵，意味著每個月篩出的唐氏綜合徵例數比以前增加數倍。
統計指出，女性在20~24歲生育，唐氏綜合症的發生率約1/1490，但到了40歲，發生率急劇上升到1/106，甚至49歲時發生率變為1/11。也就是說，年過半百後產子，先天愚型發生率將近一成。
「所以，將預防的關口提前到產前是非常必要的。」尹愛華表示，推動孕期唐氏綜合症篩查與診斷，可有效減少唐氏寶寶的出生，降低出生缺陷。
近年來唐氏綜合症在內的篩查，只要男女雙方或一方戶籍在本市、符合生育政策的懷孕夫婦，均可免費進行篩查。
(旺報)
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