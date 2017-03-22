雲科大學生創業能量第一名 抱走教部220萬基金
教育部105年度大專畢業生創業服務計畫徵選，雲科大輔導6個團隊有四個團隊脫穎而出，總共獲得220萬元創業基金，是今年的最大贏家。
其中「走走家具」的3名女學生研發出可拆式家具，解決經常得搬家民眾的家具問題，榮獲最高100萬創業獎金。
雲科大設計學院畢業的宋倍儀、陳姿廷、黃璟平3名女學生研發工作桌、單人椅、床、衣櫃等八件式「帶著走」家具，主要解決大學生求學外宿時的搬家難題，3人示範拼裝工作桌，4分28秒就完成。
副校長方國並表示，大學生外宿遇到最大難題之一是家具，房東提供的缺乏設計感，自己花錢買畢業時又很難處理，3名女學生的發想是解決自己的問題，既有設計感又平價。
宋倍儀表示，他們的產品具有易組裝、有設計感兩大特點，目前正在嘖嘖募資平台集資築夢，希望募到一百組預購，每組6萬4800元，就能進入量產。
另3組為「嗨森青年創意工作室」以青年導覽、文化體驗方式推廣阿里山觀光遊程，獲65萬元創業獎金；「橙心農業服務有限公司」透過創新的農產管理方式，讓農民縮短生產到銷售的距離，提升自我競爭力，獲30萬元獎金；「君奇偶藝社」以布袋戲文創創業，改良戲偶與拍劇手法，不僅壓低成本，劇情也更有張力。
教育部補助大學生創業的「U-start」（大專畢業生創業服務計畫）已許多年，今年共35隊進入初選，雲科大就有六隊入選；決選時，雲科大4隊出線。
研發長張傳育表示，雲科大不論名次與獲補助金額，今年都是最大贏家，而最高補助金額100萬元，已被雲科大團隊第三度抱走，獲補助的4團隊都將進駐智財育成營運中心進一步輔導。
(中時)
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