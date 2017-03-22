頂新3年660萬 認養彰化9校少棒隊

頂新和德文教基金會董事長魏應充捐贈彰化縣9所小學少棒隊3年660萬經費。(鐘武達攝)

頂新和德文教基金會董事長魏應充與彰化縣教育處長鄧進權與受贈球員合影。(鐘武達攝)

魏應充與關心彰化縣棒球運動發展的各界合影。(鐘武達攝)

一起挺棒球！頂新和德文教基金會「接棒未來」計畫，以3年660萬元認養力挺彰化縣9所小學少棒隊，基金會董事長魏應充今天親自主持在員林市東山國小的捐贈儀式，將球衣與球具捐贈給小球員，期許能為彰化縣及臺灣棒壇打造未來之星、厚植國球的競爭力。

頂新和德文教基金會執行長林德勳說，國內三級棒球隊伍近來來持續減少，日前的經典賽更凸顯中華隊面臨世代交替的問題，該基金會長期關注在地棒球發展，為此自去年起即積極推動「接棒未來」公益棒球計畫，期使棒球運動紮根與茁壯。

彰化縣政府牽線，頂新和德文教基金會這次攜手彰化縣工商策進會、臺灣體育技術發展協會、彰化縣運動休閒協會一起推動基層少棒隊認養工程。

頂新和德文教基金會認養東山、永興、忠孝 、南郭、培英、和東、萬興、育民以及線西等9所國小少棒隊，捐贈的內容包括少棒隊設備及個人裝備，從球員的球帽、球衣、球褲，到球隊捕手護具、頭盔等等，相當齊全。

魏應充表示，基金會一直關注臺灣棒球運動的發展，他對棒球人才的流失與斷層十分憂心 ，期許能夠貢獻長期投入推動基層棒球的經驗與資源，讓國球的根基更加穩固與健全，更希望透過棒球國球運動的凝聚力和熱情，帶動臺灣社會與民間對棒球的關懷與參與，讓臺灣棒球運動可以永續發展。

捐贈儀式中，除了學校代表，包括臺灣體育技術發展協會理事長趙士強、彰化縣教育處長鄧進權、彰化縣運動休閒協會理事長白素英、縣議員曹嘉豪、葉麗娟等各界也都出席共襄盛舉，也對彰化的棒球運動表示關心。

另外，目前是職棒Lamigo桃猿隊隊員的東山國小校友張偉謙，也專程回母校為棒球運動發聲，鼓勵學弟妹勇敢追逐棒球夢。

(中時)