頂新3年660萬 認養彰化9校少棒隊
一起挺棒球！頂新和德文教基金會「接棒未來」計畫，以3年660萬元認養力挺彰化縣9所小學少棒隊，基金會董事長魏應充今天親自主持在員林市東山國小的捐贈儀式，將球衣與球具捐贈給小球員，期許能為彰化縣及臺灣棒壇打造未來之星、厚植國球的競爭力。
頂新和德文教基金會執行長林德勳說，國內三級棒球隊伍近來來持續減少，日前的經典賽更凸顯中華隊面臨世代交替的問題，該基金會長期關注在地棒球發展，為此自去年起即積極推動「接棒未來」公益棒球計畫，期使棒球運動紮根與茁壯。
彰化縣政府牽線，頂新和德文教基金會這次攜手彰化縣工商策進會、臺灣體育技術發展協會、彰化縣運動休閒協會一起推動基層少棒隊認養工程。
頂新和德文教基金會認養東山、永興、忠孝 、南郭、培英、和東、萬興、育民以及線西等9所國小少棒隊，捐贈的內容包括少棒隊設備及個人裝備，從球員的球帽、球衣、球褲，到球隊捕手護具、頭盔等等，相當齊全。
魏應充表示，基金會一直關注臺灣棒球運動的發展，他對棒球人才的流失與斷層十分憂心 ，期許能夠貢獻長期投入推動基層棒球的經驗與資源，讓國球的根基更加穩固與健全，更希望透過棒球國球運動的凝聚力和熱情，帶動臺灣社會與民間對棒球的關懷與參與，讓臺灣棒球運動可以永續發展。
捐贈儀式中，除了學校代表，包括臺灣體育技術發展協會理事長趙士強、彰化縣教育處長鄧進權、彰化縣運動休閒協會理事長白素英、縣議員曹嘉豪、葉麗娟等各界也都出席共襄盛舉，也對彰化的棒球運動表示關心。
另外，目前是職棒Lamigo桃猿隊隊員的東山國小校友張偉謙，也專程回母校為棒球運動發聲，鼓勵學弟妹勇敢追逐棒球夢。
(中時)
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