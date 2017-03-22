隆乳罹罕見淋巴瘤　美傳359例有9例死亡

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衛生官員表示，美國最近傳出9起跟隆乳有關的罕見癌症致死案，全國還有350多起這種疾病的相關案例。

法新社與英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，2011年首次發現隆乳和間變性大細胞淋巴瘤（anaplastic large-cell lymphoma，ALCL）之間可能有關連，但當時案例還相當少。

現在美國食品暨藥物管理局（US Food and Drug Administration）表示，已接獲359起和隆乳相關的間變性大細胞淋巴瘤病例，其中有9人死亡。

美國食品暨藥物管理局新聞搞指出：「目前所有資訊都顯示，相較於胸部沒有植入填充物的女性，隆乳女性得到間變性大細胞淋巴瘤，風險雖然非常低但已有提升。」

美國食品暨藥物管理局表示，多數確診案例都是發生在植入粗糙面隆乳包的女性，而非植入光滑面隆乳包的女性。

至於植入什麼樣的填充物差異似乎不大。其中186例填入果凍矽膠，126例植入鹽水袋，其餘病例植入的內容物不明。1060322

(中央社)