隆乳罹罕見淋巴瘤 美傳359例有9例死亡
衛生官員表示，美國最近傳出9起跟隆乳有關的罕見癌症致死案，全國還有350多起這種疾病的相關案例。
法新社與英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，2011年首次發現隆乳和間變性大細胞淋巴瘤（anaplastic large-cell lymphoma，ALCL）之間可能有關連，但當時案例還相當少。
現在美國食品暨藥物管理局（US Food and Drug Administration）表示，已接獲359起和隆乳相關的間變性大細胞淋巴瘤病例，其中有9人死亡。
美國食品暨藥物管理局新聞搞指出：「目前所有資訊都顯示，相較於胸部沒有植入填充物的女性，隆乳女性得到間變性大細胞淋巴瘤，風險雖然非常低但已有提升。」
美國食品暨藥物管理局表示，多數確診案例都是發生在植入粗糙面隆乳包的女性，而非植入光滑面隆乳包的女性。
至於植入什麼樣的填充物差異似乎不大。其中186例填入果凍矽膠，126例植入鹽水袋，其餘病例植入的內容物不明。1060322
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。