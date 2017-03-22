廢輪胎無人回收 環保署：提升再利用量

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民進黨立委劉建國今天表示，國內廢棄輪胎堆積無人回收問題已經1年多，再2個月天氣熱起來，恐引發登革熱疫情，到時候誰要負責？環保署表示，將努力提升再利用量。

民進黨立委洪宗熠、陳素月、蘇巧慧、黃秀芳、劉建國等人，下午與多個縣市的汽車輪胎商業同業公會代表，在立法院共同召開記者會。

與會的環保署資源回收管理基金管理委員會副執行秘書吳孟兒說，廢輪胎問題從去年開始產生，主要是國內的再利用量大幅下降，環保署努力提升國內外對台灣廢輪胎的再利用量，環保署也將廢輪胎膠片出口的程序變簡單，日本在2月份就購買了330公噸，3月可能會再購料。

他表示，環保署也協調國內現有的再利用廠增加使用量，但也造成設備故障的問題。

陳素月說，去年就陸續接到業者反映廢棄輪胎沒有人回收，這個問題越來越嚴重，很多輪胎行與保養廠的廢棄輪胎推積如山，業者有繳交回收處理費，為什麼廠商沒有能力回收，環保署應該積極協助處理。

劉建國表示，這個問題已經發生了1年多，卻都還沒有解決，再過2個月天氣熱起來，如果堆積廢輪胎導致登革熱疫情產生，誰要負責？1個月內環保署如果無法解決這個問題，絕對會將相關單位與相關人士移送監察院。

蘇巧慧說，根據環保署規定，廢輪胎為應回收廢棄物之一，根據統計，去年在廢胎的總回收的輪胎量為10.8萬多噸，但每年的廢胎生產量卻高達12萬噸。

她說，輪胎不論是生產或是進口時就已收取廢胎回收費，但現在輪胎業者若找回收業處理卻還得要自付運費，等於一頭牛剝兩層皮，使得廢胎堆積的問題日益嚴重。環保署必須盡快拿出作為，廢胎回收的問題存在已久，環保署不能一拖再拖，要加速處理。

洪宗熠說，希望環保署1個月內，召集全國業者與立委坐下來談，共同商議解決辦法。1060322

(中央社)