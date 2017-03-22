花蓮男子4度酒駕遭通緝 深夜徘徊遭警盤查落網

周男4度酒駕遭通緝，昨天凌晨在外遊蕩被捕落網。（吉安警分局提供）

花蓮一名43歲周姓男子，4度酒駕入獄服刑屢試不爽，去年底因酒駕涉及公共危險罪，判處有期徒刑6個月，卻遲遲未到案遭通緝，昨天凌晨2點在外遊蕩，行徑可疑遭警方盤查，當場被逮捕帶回詢問，周嘆：該來的還是會來。

吉安警分局太昌派出所員警，22日凌晨執行防竊勤務，在明義7街查獲周男獨自在街頭徘徊，並且不停的朝四處觀望又意圖閃避至巷弄，行徑可疑被員警攔下盤查，才進而查出他因酒駕被花蓮地檢署通緝的身分。

警方表示，經查周男自2011年起至今共有4次酒駕的紀錄，前3次共入監執行1年又1個月，去年再度酒駕被攔，這次6個月的徒刑雖可易科罰金，不過男子表示，沒那麼多錢只能選擇吃「牢飯」，警方在完成詢問立即將他遞解歸案。

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(中時)