日本直升機航艦加賀號服役

在港口的加賀(甲板上寫84)與姐妹艦出雲(甲板上寫83)，這2艘直升機航艦是日本最大的軍艦，排水量達2萬7千噸。(圖/每日新聞)

日本海上自衛隊最大的直升機航空母艦加賀號(Kaga,DDH-184)正式服役，全長達到248公尺，成為日本現役最大的軍艦。此艦今日在橫濱市的造船廠舉行自衛隊艦授旗儀式，頗有與大陸即將完成的航空母艦互別苗頭的意味。

日本「每日新聞」報導，加賀號是出雲級直升機航艦的第2艘，總體外型與出雲號(JS Izumo,DDH-183)類似，都可以收納14架直升機，或是9架的魚鷹傾轉旋翼機，與400名陸戰隊員，將來做為島嶼防禦、救災之用。除此之外，艦島部分有高效能的相陣列雷達和指揮設備，是性能良好的指揮艦。

目前日本已有「日向」、「伊勢」、「出雲」、「加賀」四艘全通式甲板的直升機航空母艦，日本計畫以足夠數量的航艦來巡視週邊海域。外界普遍認為，「出雲」、「加賀」兩艘的飛行甲板已有耐燃、防震的強化，可能具備搭載F-35B垂直起降戰機的能力。

加賀號的母港將是九州廣島市的吳港。

(中時電子報)