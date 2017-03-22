日本直升機航艦加賀號服役
日本海上自衛隊最大的直升機航空母艦加賀號(Kaga,DDH-184)正式服役，全長達到248公尺，成為日本現役最大的軍艦。此艦今日在橫濱市的造船廠舉行自衛隊艦授旗儀式，頗有與大陸即將完成的航空母艦互別苗頭的意味。
日本「每日新聞」報導，加賀號是出雲級直升機航艦的第2艘，總體外型與出雲號(JS Izumo,DDH-183)類似，都可以收納14架直升機，或是9架的魚鷹傾轉旋翼機，與400名陸戰隊員，將來做為島嶼防禦、救災之用。除此之外，艦島部分有高效能的相陣列雷達和指揮設備，是性能良好的指揮艦。
目前日本已有「日向」、「伊勢」、「出雲」、「加賀」四艘全通式甲板的直升機航空母艦，日本計畫以足夠數量的航艦來巡視週邊海域。外界普遍認為，「出雲」、「加賀」兩艘的飛行甲板已有耐燃、防震的強化，可能具備搭載F-35B垂直起降戰機的能力。
加賀號的母港將是九州廣島市的吳港。
(中時電子報)
文章來源：最大の護衛艦「かが」就役
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。