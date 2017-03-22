大甲媽將起駕APP 徵文比賽響應盛事
大甲媽祖即將於本月24日起駕，進行9天8夜遶境行程，為吸引更多人響應這場宗教盛事，逢甲大學與鎮瀾宮攜手推出「大甲媽祖APP」，提供現場直播、及時定位與尋寶活動等功能，讓遶境變得更有趣；文化局則舉辦「拜媽祖」徵文比賽，盼呈現最美的人文風情。
拿起手機，只要下載「天上聖母遶境進香衛星定位服務網」，就可以隨時掌握媽祖鑾轎衛星定位、即時影像及鎮瀾宮現場Live直播服務、查詢遶境進香路線等資訊，逢甲大學指出，讓無法全程參與繞境活動的信徒也能有空來「迎媽祖」。
校方還推出「大甲媽祖APP」，除可查詢鑾轎即時位置，還可查詢周邊超商、加油站、用餐點及氣象等資訊，為吸引信徒，校方表示，只要下載APP，就可領平安符、抽周邊商品，今年更新增「尋寶活動」，達成「跟轎」或「參拜廟宇」次數者，即可取得Q版媽祖、千里眼獲報馬仔等特定公仔，增添遶境的趣味性。
跟隨「三月瘋媽祖」的風潮，台中市文化局今年以媽祖信仰為主題，舉辦「拜媽祖」徵文比賽，舉凡與遶境、參拜、祈願等相關的作品皆能投稿，經評選後將選出30篇優秀作品，第一名獎金高達3萬元。
(中時)
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