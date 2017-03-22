WBC》日本兵敗洛杉磯 小久保裕紀辭總教練
前兩輪保持不敗之身，挺進經典賽準決賽的日本隊，22日卻以1分之差敗給美國隊，無緣達成重返榮耀的目標，接連在12強賽、經典賽四強敗北，宛如身陷「四強魔咒」的總教練小久保裕紀自當難辭其咎，賽後宣布請辭日本侍武士隊總教練一職。
2013年起出任侍武士隊總教練，小久保先在2015年迎接12強賽，不過卻在準決賽輸給南韓隊。本屆經典賽小久保再度領軍出征，一路全勝看似氣勢長虹，卻於準決賽敗給美國，但他並不責怪球員，「他們都盡力了，輸了1分但真的做得很棒！」
至於菊池涼介與松田宣浩2次處理球瑕疵，雙雙導致失分，被認為是輸球原因之一，小久保直言，那兩球確實都造成了，「不過他們也都試著彌補回來，不會怪他們。」如今決定卸下兵符，他表示3年半前接任，就是為這次大賽，現在既然比賽結束，他的任務也正式告一段落。
(中時電子報)
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