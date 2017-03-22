靜宜大學應化系畢業生起薪 突破30K不是夢！

靜宜應化系師生利用課餘及暑假到社區擔任義工，指導國中、小學生製作手工及碳鋁電池、電風扇等能源小實驗，獲得社區大小朋友的喜愛及肯定！（陳世宗攝）

靜宜大學應用化學系以「綠色化學」為特色，擁有「太陽能源實驗室」及「精密儀器中心」等專業教室及設備；著重化學應用及結合產業，擁有多元發展是深具優勢的系所。系主任吳仁彰說，學生將學校理論與企業實務相互印證，對未來升學及就業都具優勢，畢業生起薪突破30K不是夢！

現代人重視食衣住行相關物品，與大環境是否安全與乾淨等問題，這都是應用化學未來發展的重要範疇！吳仁彰說，該系以化學專業課程為基礎，並依化學與產業發展方向，及相關應用科技與知識，規畫跨領域的「綠色化學」、「能源與材料化學」及「藥物化學」等專業學程。學生可依興趣選修，每年都有超過30名學生取得相關學程證明。

「能源科技發展是全球所重視，風力及太陽能等更是時勢潮流所趨！」應化系配合政府「2025非核家園」政策，投入大筆教學設備經費，規畫能源科技及實驗課程，還設有「太陽能源實驗室」，提供「太陽能電池原理與應用」、「能源科技及實驗」等專業課程使用，讓學生於實務應用充分發揮所學。

值得一提的是，應化系教學設備已達研究等級，是目前國內私校少見！例如「精密儀器中心」，擁有動輒上千萬元經費的核磁共振光譜儀及OPO雷射系統等精密儀器；也有超過500萬元的氣相層析質譜儀，及高效能液相層析儀、太陽光模擬器、太陽能光電效率量測儀、可量測各種波長光線之光譜設備、網印機及膜厚機等專業精密設備。

吳仁彰指出，應化系在相關研究表現出色，師生的「太陽能電池散射層研究」論文發表於國際知名《能源期刊》(Journal of Power Sources)，獲得各界高度重視！由系上老師指導的跨年級學生團隊所進行之專題研究，參加校外的學術研討及成果發表等，全都拿下優異的成績。

吳仁彰表示，應化系還規畫學用合一及產業合作教學！該系與台中工業園區廠商、永信藥廠、興農公司及塑膠中心等企業，都建立長期實習合作關係；學生利用暑假2至3個月期間至企業實習，將學校所學理論，與企業實務相互印證，對未來升學及就業都具優勢。

「專業性越高，求職就越有利！」吳仁彰強調，應化系畢業生到化學相關職場就業率高達90％至95％，且就業範圍廣泛，包括半導體、光電、食品、化妝品、製藥、生醫、檢測及高分子化工等；此外，還有超過6成學生畢業後再進修，近半學生考進國立大學碩士班，透過學術發展更上層樓，締造未來璀璨人生！

(中時)