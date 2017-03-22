359人病9死 美證實矽膠隆乳可致癌
在9名女性因矽膠引起的相關疾病死亡後，美國食品藥物管理局（FDA）證實，隆乳的確可能導致一種罕見，並難以治療的癌症。
據英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，FDA接獲通報，已有359名女性聲稱，隆乳與她們罹患罕見的「退化性大細胞淋巴瘤」（anaplastic large cell lymphoma，ALCL）有關。
而到今年2月1日為止，其中有9名女性已喪生。
事實上，世界衛生組織（WHO）6年前已率先警告，兩者可能有關，而美國醫療研究人員加以證實，象徵著一大成就。
「退化性大細胞淋巴瘤」是一種血癌，一旦罹病，白血球會在頸部，腋下或腹股溝迅速增生。而它的症狀包括疲勞、發燒、體重變輕，食慾不振與盜汗等。
去年法國已確認，矽膠隆乳與這種癌症有明確的關聯，並要求廠商證明他們的產品安全，否則將面臨被禁的命運。
隆乳在美國是第二受歡迎的整型手術，每年醫生要動超過30萬次隆乳手術。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。