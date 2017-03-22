359人病9死 美證實矽膠隆乳可致癌

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美國食品藥物管理局（FDA）證實，矽膠隆乳的確會致癌，圖為隆乳填充物的資料照。（圖/美聯社）

在9名女性因矽膠引起的相關疾病死亡後，美國食品藥物管理局（FDA）證實，隆乳的確可能導致一種罕見，並難以治療的癌症。

據英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，FDA接獲通報，已有359名女性聲稱，隆乳與她們罹患罕見的「退化性大細胞淋巴瘤」（anaplastic large cell lymphoma，ALCL）有關。

而到今年2月1日為止，其中有9名女性已喪生。

事實上，世界衛生組織（WHO）6年前已率先警告，兩者可能有關，而美國醫療研究人員加以證實，象徵著一大成就。

「退化性大細胞淋巴瘤」是一種血癌，一旦罹病，白血球會在頸部，腋下或腹股溝迅速增生。而它的症狀包括疲勞、發燒、體重變輕，食慾不振與盜汗等。

去年法國已確認，矽膠隆乳與這種癌症有明確的關聯，並要求廠商證明他們的產品安全，否則將面臨被禁的命運。

隆乳在美國是第二受歡迎的整型手術，每年醫生要動超過30萬次隆乳手術。

(中時電子報)