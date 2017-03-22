被美海關問浣腸用途 張本渝妙解網笑翻

張本渝分享朋友被美國海關盤查經驗。（圖／中時資料照片）

張本渝分享朋友用簡單英文回答浣腸用途。（圖／取自張本渝臉書）

女星張本渝今(22日)稍早在臉書分享一張自己拿著浣腸器具照片，打趣說，有朋友入境美國時，被海關從行李箱撈出這玩意，對方要他解釋這是做什麼的，英文不好的朋友傻眼，最後用了簡單的英文單字給了妙解，讓海關秒懂，也笑翻網友。

張本渝剛剛說，朋友被美國海關質問帶浣腸用途，使對方晴天霹靂，情急之下只好用腦內部多的字庫回答，張本渝說：「但我覺得我朋友超有才，解釋的超好！他說......If you can not shit，You 啾，And you shit，海關秒懂，於是朋友順利進入美國。」

這逗趣的經驗笑翻不少網友，紛紛說：「哈哈哈哈哈 解釋的好有趣」、「這表情很明顯是使用後XD」、「這些言語和動作由黑人來詮釋一定更爆笑」。

(中時電子報)