被美海關問浣腸用途 張本渝妙解網笑翻

張本渝分享朋友被美國海關盤查經驗。(圖/中時資料照片)

張本渝分享朋友用簡單英文回答浣腸用途。(圖/取自張本渝臉書)

女星張本渝今(22日)稍早在臉書分享一張自己拿著浣腸器具照片,打趣說,有朋友入境美國時,被海關從行李箱撈出這玩意,對方要他解釋這是做什麼的,英文不好的朋友傻眼,最後用了簡單的英文單字給了妙解,讓海關秒懂,也笑翻網友。

張本渝剛剛說,朋友被美國海關質問帶浣腸用途,使對方晴天霹靂,情急之下只好用腦內部多的字庫回答,張本渝說:「但我覺得我朋友超有才,解釋的超好!他說......If you can not shit,You 啾,And you shit,海關秒懂,於是朋友順利進入美國。」

這逗趣的經驗笑翻不少網友,紛紛說:「哈哈哈哈哈 解釋的好有趣」、「這表情很明顯是使用後XD」、「這些言語和動作由黑人來詮釋一定更爆笑」。

