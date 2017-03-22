北韓鈾濃縮設施 擴大一倍

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共同社報導，國際原子能機構（IAEA）總幹事天野之彌在接受美國《華爾街日報》的採訪時指出，北韓2010年以來把鈾濃縮設施規模增大了一倍。

對於通過美歐等國在伊朗核問題上曾採取的外交手段，來迫使北韓放棄核開發的可能性，天野表示懷疑。

北韓2010年邀請美國核子物理學家赫克參觀位於寧邊的鈾濃縮設施。天野稱，IAEA持續對衛星圖像等進行分析後發現，寧邊的設施可能已擴大至原來的兩倍規模。

(旺報)