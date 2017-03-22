瑤瑤自曝已分手 交往4年男友金陽說話了

瑤瑤與金陽交往4年，歷經大風大浪。(取自金陽IG)

瑤瑤傳與蔡凡熙有曖昧情。(本報系資料照)

郭書瑤（瑤瑤）陪伴男友金陽走過呼麻低潮，外界都看好這段感情能終成眷屬，不過《周刊王》今(22日)就報導瑤瑤與金陽漸行漸遠，更在片場自爆「已分手」，只等金陽搬出去，還和19歲小鮮肉蔡凡熙互動曖昧。

對於分手又曖昧蔡凡熙的爆料，瑤瑤直言莫名其妙，強調與金陽感情未生變，另外金陽也透過經紀人Cindy否認分手，小倆口穩定交往中，「金陽與瑤瑤目前感情穩定，謝謝關心。」

(中時電子報)