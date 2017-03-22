貨車掛立法院出入證違停　警：已開單告發

貨車在中華路巷口違停，上面還掛有立法院出入證。（翻攝臉書「爆料公社）

出入證車號與貨車車號不符。（翻攝臉「爆料公社」）

有網友在臉書「爆料公社」po文，表示21日下午，1部貨車在中華路2段某巷口紅線違停，導致人車進出受阻，網友質疑，車上有1張106年度立法院出入證，是不是免死金牌所以沒被開單？還發現貨車車號，與出入證上的車號完全不同，認為其中大有問題。

萬華分局莒光所所長陳俊銘指出，檢視民眾提供的照片，認定該輛貨車確實違停，事證明確，所以根據違反道路交通管理處罰條例7-1條，今天已開出600元罰單，至於是哪個立委助理使用的車牌，貨車是否違規濫掛出入證，目前正在聯繫車主說明，全案進一步釐清中。

(中時)