遺書提及「我只是一個人」 老翁安養院燒炭亡

基隆市68歲黃姓老翁20日在基隆博愛之家燒炭，直至中午未下樓用餐，社工驚覺不對上樓查看，發現門窗、門、廁所都被膠帶及報紙封死，立即派人持備份鑰匙進入後，發現煙霧感應器被拆下，放在老翁旁邊，桌上留有遺書，老翁倒臥床上，已明顯死亡。

黃翁遺書提及「因我只是一個人，所以不必要什麼禮儀，直接火化後拿去樹葬」等語令人鼻酸。

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(中時)