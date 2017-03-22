中國醫大「藥學嘉年華」26日登場
推廣健康生活，中國醫藥大學將於26日、在草悟道廣場舉辦「2017藥學嘉年華」活動，現場將有30多個攤位，免費為民眾健檢、健康諮詢，盼帶領大人、小孩體驗並實踐健康的簡單生活美學。
中國醫藥大學指出，今年「藥學嘉年華」活動已「牙藥手牽手、健康帶著走」為主軸，牙醫系、藥學系師生透過專業知識，以家庭常見的健康煩惱為題材，融入食療養生的元素，帶領民眾了解健康生活條件。
這次活動分為5大類，包括有推廣藥師與牙醫師專業、口腔保健、反菸毒與健康疾病等日常隱憂、家庭常用藥品與保健諮詢等健康生活、認識藥膳食療的本草樂活，希望透過專區活動推廣藥物知識、牙齒保健，並藉由手作專區，讓民眾了解藥物也能融入飲食、作為保健的功效。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。