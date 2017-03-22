中國醫大「藥學嘉年華」26日登場

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推廣健康生活，中國醫藥大學將於26日、在草悟道廣場舉辦「2017藥學嘉年華」活動，現場將有30多個攤位，免費為民眾健檢、健康諮詢，盼帶領大人、小孩體驗並實踐健康的簡單生活美學。

中國醫藥大學指出，今年「藥學嘉年華」活動已「牙藥手牽手、健康帶著走」為主軸，牙醫系、藥學系師生透過專業知識，以家庭常見的健康煩惱為題材，融入食療養生的元素，帶領民眾了解健康生活條件。

這次活動分為5大類，包括有推廣藥師與牙醫師專業、口腔保健、反菸毒與健康疾病等日常隱憂、家庭常用藥品與保健諮詢等健康生活、認識藥膳食療的本草樂活，希望透過專區活動推廣藥物知識、牙齒保健，並藉由手作專區，讓民眾了解藥物也能融入飲食、作為保健的功效。

(中時)