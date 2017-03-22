經典賽日本敗 總教練：美國投手球難打
世界棒球經典賽4強第2戰，鏖戰9局最後地主美國2比1險勝亞洲棒球強權日本隊，日本隊總教練小久保裕紀說，受制於美國投手的指叉球，球員打不到球心，真的是很棘手。
這場比賽雙方比分都不高是典型投手戰，雖然日本菊池涼介6局下陽春全壘打追平比數，但8局下三壘手松田宣浩沒處理好美國打者瓊斯（Adam Jones）擊出的內野滾地，克勞福（Brandon Crawford）奔回本壘，比分超前至終場。
小久保裕紀在賽後記者會表示，日本隊向來訓練有素，必死的內野滾地球卻處理不當很反常，他說，日本隊預賽至複賽6戰全勝，由此而論，確實不可思議，即使今天下雨，但這是雙方都共同面對的情況。
不過他仍力挺子弟兵並表示，雖然失誤以致輸掉比賽，但不會因此責怪球員。
他也談到今天日本隊打擊沒發揮，並指出日本球員有天賦，然而他們打不到球心，真的很棘手；而指叉球，日本隊練習時沒針對這種下沉球路而難適應它，本屆賽事日本隊擊出不少全壘打，但以今晚表現，可能高估球員了。
至於是否願意繼續帶領日本隊，小久保裕紀表示，自從2013年帶領日本隊至今，他的合約已經走完，他相信跟著他奮鬥的球員已經竭盡所能且不屈不撓，就算今晚輸了，仍謝謝他們的努力。1060322
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。