日股狂瀉作收　川普勝選後摔最重

我要評比

日本東京股市今天重挫作收，創下美國總統川普自去年11月勝選後單日最大跌幅，凸顯投資人憂心這位新手總統是否有能力推動他的經濟刺激政策。

法新社報導，日經225指數今天暴跌2.13%或414.50點，收19041.38點。東證一部指數下挫2.12%或33.22點，收1530.20點。1060322

(中央社)