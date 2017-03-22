歹徒搶30萬 被女肉販制伏

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台東市光明路農會信用部今天下午發生搶案，1名準備存錢的婦女，放置在櫃台的現金遭歹徒闖入搶走，歹徒逃離不到100公尺就被女民眾制伏。

警方初步調查，嫌犯是39歲蘇姓治安人口，在逃離不遠處，就遭到在附近賣豬肉的婦女制伏。1060322

(中央社)