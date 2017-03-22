台鐵排班問題 林淑芬：勞動部責任
民進黨立委林淑芬今天說，台鐵的輪班方式會導致員工健康問題，用月班表來看等於全年無休，勞動部應該解釋所謂的例假日是完整一天，而不是24小時，「這是勞動部的責任」。
立法院社福及衛環委員會今天邀請勞動部部長、交通部、臺灣鐵路管理局就「春節期間台鐵產業工會依法休假遭懲處、運輸業人力補足，勞動權益現況、一例一休施行細則及相關函釋處理進度、勞動基準法第三十四條溝通進度與實行時程規劃」列席報告並備質詢。
林淑芬表示，台鐵班表看起來做二休一，但用月班表來看其實是全年無休，若是昨天晚上7時30分上班，上到今天早上7時30分，員工就要開始算休假，等到明天早上7時30分又要上工，「這樣合理嗎？」
勞動部長林美珠回應，願意再跟鐵路局溝通。
林淑芬批評，這跟鐵路局無關，這跟勞動法令有關係，不能允許連續24小時算例假而是要用天來計算，台鐵員工昨天才剛上班到今天早上，明天再來上班，「這樣算一天嗎」，這是勞動部法規的問題。
林淑芬強調，當法律規定是完整曆日的時候就不會有這樣的排班，台鐵員工這樣等於天天上班、全年無休，這樣的健康風險，如果員工告國賠、告鐵路局，這樣誰要賠。
林美珠則表示，輪班制在特殊行業有其特殊需求，要考慮各業別的特殊性，目前暫時沒有規劃改變。1060322
(中央社)
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