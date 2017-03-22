阿里山鄉親成盜伐個體戶 警埋伏逮獲
阿里山鄉民眾許姓男子涉嫌當山老鼠個體戶，並裝扮成賞櫻遊客盜伐，遭機警員警埋伏逮捕，當場查獲許嫌竊取1塊重約14公斤紅檜，市價約新台幣5萬元。
嘉義縣警察局竹崎分局今天表示，住在阿里山鄉十字村、現年23歲許姓男子，為規避警方查緝，日前裝扮成一般遊客，利用阿里山花季遊客最多時，隻身帶著背包徒步走阿里山森林遊樂區的鐵道區，並進入阿里山事業區第3林班地。
員警發現裝扮是一般遊客的許嫌，行為怪異，照原路進入一探究竟，發現阿里山第3林班地紅檜疑被盜伐，樹幹還留有鋸子痕跡。
警方於19日埋伏守株待兔，當許嫌得意地走出林班地，看到一旁草叢冒出的警察，瞬間傻眼，也對手持手鋸及紅檜百口莫辯。
許嫌供稱，因吸食三級毒品K他命，開銷大，身上缺錢購毒，才會在熟悉的山區當山老鼠盜伐。
警訊後，全案依森林法及竊盜罪嫌移送法辦。1060322
(中央社)
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