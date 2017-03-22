翁啟惠：購浩鼎股 展現對自己技術信心
前中研院院長翁啟惠涉入浩鼎案，士林地方法院今天開庭，他稍晚發表聲明，解釋當初購買浩鼎股票，是為了表現對自己技術的信心，希望藉由此案，為將來的研發人員爭取合理空間。
士林地檢署今年1月9日偵結，認定翁啟惠涉犯貪污治罪條例，士林地院今天開庭審理。
翁啟惠發表聲明指出，對自己行為的合法性完全問心無愧，相關技轉過程都是以「技術研發者」的身份參與，未曾以中研院長身份影響或指示。
對於地檢署指他收浩鼎負責人張念慈1500張技術股，涉期約受賄。翁起獲強調從未與張念慈討論技術股，也未同意收取，並質疑檢察官沒有說明張念慈給他1500張技術股要交換什麼。
至於其他購股，翁啟惠解釋，委託張念慈購入浩鼎股票，「主要原因是為了表現對自己技術的信心」，其中幫女兒認購的3000張，因當時沒有立即可使用的現金，才請張念慈協助，沒多久即在浩鼎股票興櫃交易後清償，所以是他自己出資買的，「何來賄賂？」
翁啟惠提到，檢察官的一些見解，或許適用於政府採購案，但不符合高科技技轉的一般作業流程，對產學合作也會有不利影響。他除了希望證明自己清白，也要藉此案為將來的研發人員，爭取合理的空間。1060322
(中央社)
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