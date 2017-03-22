不滿削價競爭說 有線台控告凱擘總經理

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全國數位公司董事長李光漢，不滿凱擘公司總經理王鴻紳2月接受媒體訪問時，點名包括全國數位在內的有線電視新系統業者「削價競爭」，今天控告王涉犯誹謗及違反公平交易法。

李光漢不滿王鴻紳2月接受媒體訪問時，點名包括全國數位在內的有線新系統業者「削價競爭」，認為這是不實言論。

李光漢表示，王鴻紳受訪時指出，每戶收費每月不到新台幣60元，根本完全不合理，會讓外界、客戶以為新業者為了爭取訂戶，祭出低價優惠手段影響收視品質，已造成市場混亂。

因此認為王鴻紳涉犯誹謗罪、違反公平交易法，今天赴士林地檢署提告，希望交由司法還給新系統業者一個公道。1060322

(中央社)