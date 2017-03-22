臉書遭網友灌爆 邱議瑩：網路霸凌

客委會主委李永得妻子、民進黨立委邱議瑩今天對臉書遭網友留言灌爆表示，現已到網路霸凌、媒體霸凌的狀態，她真的不希望看到這樣，是不是可以回歸理性、正常？

李永得19日遭警察盤查，在臉書貼文指北市淪為警察國家，引起各界及網友討論。邱議瑩為聲援丈夫，昨晚在臉書上發文指「酸民真的好辛苦，好認真喔！加油！」。引起網友不滿，湧入其臉書，批評邱議瑩「囂張、沒救了」。

邱議瑩下午在立法院接受訪問時表示，現在已經到了網路霸凌、媒體霸凌的狀態。每個人都可以針對公共事務表達個人自己的看法跟意見，很多事情都可以理性討論，但若變成網路霸凌時，公共性就不見了。

她說，真的不希望看到這樣的狀態，是不是可以讓它回歸理性、正常。很多東西其實不需要浪費太多的社會資源。

對於有國民黨立委指出，雖然臉書是個人空間，但還是代表公眾人物的形象，邱議瑩這樣的發言會中傷民進黨。邱議瑩說，她不對國民黨立委的發言有任何回應，這是她自己個人的園地，請大家尊重她，她也尊重大家的發言。1060322

(中央社)