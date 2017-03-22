臉書遭網友灌爆 邱議瑩：網路霸凌
客委會主委李永得妻子、民進黨立委邱議瑩今天對臉書遭網友留言灌爆表示，現已到網路霸凌、媒體霸凌的狀態，她真的不希望看到這樣，是不是可以回歸理性、正常？
李永得19日遭警察盤查，在臉書貼文指北市淪為警察國家，引起各界及網友討論。邱議瑩為聲援丈夫，昨晚在臉書上發文指「酸民真的好辛苦，好認真喔！加油！」。引起網友不滿，湧入其臉書，批評邱議瑩「囂張、沒救了」。
邱議瑩下午在立法院接受訪問時表示，現在已經到了網路霸凌、媒體霸凌的狀態。每個人都可以針對公共事務表達個人自己的看法跟意見，很多事情都可以理性討論，但若變成網路霸凌時，公共性就不見了。
她說，真的不希望看到這樣的狀態，是不是可以讓它回歸理性、正常。很多東西其實不需要浪費太多的社會資源。
對於有國民黨立委指出，雖然臉書是個人空間，但還是代表公眾人物的形象，邱議瑩這樣的發言會中傷民進黨。邱議瑩說，她不對國民黨立委的發言有任何回應，這是她自己個人的園地，請大家尊重她，她也尊重大家的發言。1060322
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。