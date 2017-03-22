見六都勞工局長 林美珠：其他縣市4月初

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勞動部長林美珠今天將與六都勞工局長會面，國民黨立法委員王惠美質詢，為何只找六都？林美珠答詢說，是分批找來，其他縣市訂在4月初。

立法院社福及衛環委員會今天邀請勞動部部長、交通部、台灣鐵路管理局就「春節期間台鐵產業工會依法休假遭懲處、運輸業人力補足，勞動權益現況、一例一休施行細則及相關函釋處理進度、勞動基準法第三十四條溝通進度與實行時程規劃」列席報告並備質詢。

林美珠今天將與六都勞工局長會面，王惠美質疑為甚麼只找六都，反應最激烈的南投跟花蓮為什麼不先找去會面？林美珠表示，要把勞動事項做好，中央跟地方一定要充分合作，「是一個夥伴關係」，所以打算分批見見面，聽聽他們意見。

王惠美問，現在排六都那其他縣市呢？林美珠則回應，4月初就會找來談。1060322

(中央社)