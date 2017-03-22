老婦吃貢丸噎著 消防局電話指導急救
嘉義市76歲老婦今天中午吃午餐時，被一顆貢丸噎住，雙手掐住脖子，失去意識，經消防局以電話指導家人急救，送醫治療，終於救回一命。
嘉義市消防局今天中午12時44分接獲通報，指西區北社尾路有一名婦人異物梗塞，患者已無生命徵象，必須送醫急救。
消防局救災救護指揮中心立刻透過電話指導患者的女兒，為患者進行CPR（心肺復甦術），並實施哈姆立克法，但是並無異物排出。
等到救護人員趕抵時，接手嘗試排除異物，但仍無異物排出，於是為婦人繼續進行CPR、貼上AED（自動體外心臟去顫器）貼片，並以BVM甦醒球給氧，迅速送醫急救。
在送醫的過程中，救護人員持續進行CPR及給氧，並以手探挖患者咽部，嘗試排除異物，結果成功挖出半顆貢丸，接著由醫護人員接手急救，於中午12時59分恢復生命徵象。
消防局表示，吃東西應細嚼慢嚥，尤其是難以一口吞食的貢丸、果凍等食物，應避免噎著，這次消防局線上指導建功，有賴家屬、救護人員、醫護人員三方配合及努力，才能成功救回婦人一命。1060322
(中央社)
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